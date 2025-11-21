Майже всі бізнеси готують підвищення зарплат: які суми розглядають, - опитування

Лише 6% компаній не мають наміру підвищувати заробітні плати наступного року.

Більшість українських компаній наступного року планують підвищувати заробітну плату працівникам.

Про це свідчать результати дослідження ринку праці України, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією та експерткою ринку праці Тетяною Пашкіною

Зазначається, що більшість опитаних компаній уже мають чітке бачення розвитку на наступний рік, і головний акцент бізнес робить на збільшенні рівня заробітної плати – це планують 94% компаній.

Зокрема, 28% компаній передбачають зростання в межах 11-15%, 23% – на 5-10%, 10% – на 16-20%.

"Лише 6% компаній не мають наміру підвищувати заробітні плати у 2026 році. До прикладу, у 2025 році 96% компаній підвищили заробітні плати, здебільшого на 11-20% (64%) або до 10% (28%)", - йдеться у досілдженні.

Що стосується найму персоналу, то 36% компаній мають на меті збільшити кількість працівників у 2026 році, 55% – не планують змін, 9% – планують скорочення. 17% компаній повідомили про перерозподіл функцій у бік мультифункціональності.

Протягом 2025 року більшість компаній (83%) активно наймала нових співробітників. Ще 3% відкривали вакансії виключно для внутрішніх кандидатів, і лише 14% опитаних не змінювали чисельність штату.

Зарплати в Україні – інші новини

Найбільш прийнятним рівнем заробітної плати для більшості українців (31%) є діапазон від 20 до 30 тисяч гривень. За даними дослідження від "OLX Робота", 30% респондентів зазначили про бажаний заробіток у 30-50 тисяч гривень, а 19% - від 50 тисяч. Зарплату 10-20 тисяч гривень вважають прийнятною 17% респондентів, а менше 10 тисяч готові отримувати лише 4%.

Середня заробітна плата у Польщі з початку року зросла на 8,2%, порівняно із аналогічним періодом минулого року, і у вересні склала 8750 злотих (100,5 тис. грн). Це майже у чотири рази перевищує середню зарплату в Україні, яка наразі складає близько 26 500 гривень.

