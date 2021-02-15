Об'єднана компанія може стати гігантом на ринку мікросхем.

Великі технологічні компанії Google, Microsoft і американський виробник мікросхем Qualcomm виступили проти придбання Nvidia британського розробника мікросхем Arm за $ 40 млрд.

Про це пише Bloomberg.

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Як пише видання, компанії зацікавлені в тому, щоб угода не відбулася.

Як пише CNBC, американський виробник мікросхем Qualcomm заявив, що він виступає проти придбання Nvidia британського розробника мікросхем Arm за $40 млрд.

У разі закриття угоди, Nvidia отримає контроль над важливим постачальником, який ліцензує основні технології мікросхем таким компаніям, як Apple, Intel, Samsung, Amazon і китайській Huawei.

Що таке Arm

Британська Arm видає ліцензії на розробку мікросхем і відповідний програмний код всім бажаючим.

Що цьому передувало

У вересні 2020 року стало відомо про плани американської компанії Nvidia купити британського розробника мікросхем Arm Holdings у японського конгломерату SoftBank стало відомо. Зазначалося, що ця угода може стати найбільшою в індустрії мікросхем за всю її історію.

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Автор: УНІАН