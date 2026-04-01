Не лише нафта: війна на Близькому Сході принесла Росії прибутки з неочікуваного джерела

Західні покупці проявляють все більший інтерес до російських металів.

Війна в Ірані принесла Росії додаткові мільярди доларів доходів від нафти, але Кремль виграє не лише від зростання цін на "чорне золото". Про це повідомляє Bloomberg.

Ормузька протока - важливий маршрут для постачання не лише нафти, а й алюмінію, зрідженого природного газу та деяких видів добрив. Через обмеження постачань ціни на ці товари різко зросли. Так, алюміній подорожчав на 12%, а сечовина майже на три чверті.

Ціни на алюміній наближаються до чотирирічного максимуму після того, як іранські дрони та ракети вразили два великі заводи в Бахрейні та Об’єднаних Арабських Еміратах. Це покращило перспективи російського металу, якого західні покупці здебільшого уникали з 2022 року.

За даними осіб, знайомих із ситуацією, російський "Русал" отримує запити зі США та Європи щодо резервних потужностей. За останні роки російська компанія, яка виробляє понад 5% світового алюмінію, була змушена перенаправляти близько половини своїх продажів до Китаю через обмеження з боку Заходу. Зараз ситуація може змінитися.

Є ознаки того, що деякі інші російські товари втрачають статус підсанкційних, який тиснув на них з моменту вторгнення в Україну чотири роки тому.

Закриття Ормузької протоки перекрило життєво важливі поставки добрив із Перської затоки. Росія відповідає за п’яту частину світової торгівлі добривами і вже готова заповнити цей вакуум.

"Постачання з Росії стає дедалі важливішим для світових ринків азоту та фосфату", – сказав трейдер із добрив компанії Andersons Inc Тейлор Істман.

Наразі Росія віддає пріоритет внутрішньому постачанню. Втім, країна все ще може експортувати деякі види добрив у межах діючих обмежень або ті, що не підпадають під дії квот.

"Без війни в Ірані ситуація в російській економіці була б набагато гіршою, ніж зараз", – вважає директор аналітичної організації Carnegie Russia Eurasia Center Александр Ґабуєв.

Попри оптимістичні прогнози щодо експорту деяких товарів, здатність РФ максимально використати економічні вигоди від війни підірвана ударами українських сил по її нафтових заводах, інфраструктурі та підприємствах з виробництва добрив.

Так, "Дорогобуж" - великий завод з виробництва азотних добрив - буде простоювати до травня після українського удару у лютому. Для деяких інших товарів ситуація виглядає оптимістичніше.

Прогнози експорту пшениці на цей і наступний сезони покращуються, оскільки ризики, пов’язані з конфліктом на Близькому Сході, підвищують попит.

Російські фермери також виграють від обмежень цін на внутрішнє постачання добрив, тоді як високі витрати можуть вплинути на врожайність у Європі та Україні.

Російські постачальники газу також можуть стати бенефіціарами, оскільки іранські удари вивели з ладу найбільший у світі завод зі зрідженого природного газу в Катарі, пошкодивши близько 17% його потужностей.

Хоча раніше президент США Дональд Трамп заявив, що передбачає завершення війни в Ірані протягом двох-трьох тижнів, навряд чи конфлікт матиме швидкий кінець через контроль Тегерана над Ормузькою протокою. У будь-якому разі наслідки на ринку, ймовірно, відчуватимуться довше. А отже, Москва отримає ще багато прибутків.

"Чим довше триває конфлікт, тим більший потенційний виграш для Росії. Вищі протягом тривалого часу ціни на товари та стійкий попит завдяки відмовам від санкцій можуть допомогти компенсувати (Москві, – УНІАН) деякі структурні втрати", - говорить консультант Gatehouse Віта Співак.

Раніше експерти підрахували, скільки війна в Ірані принесе Путіну. За одним зі сценаріїв, війна може тривати до кінця вересня. У такому випадку ціни на нафту можуть піднятися до 150–200 доларів за барель.

В цьому випадку до кінця року продаж нафти та газу міг би принести Росії близько 386,6 млрд доларів, а податкові надходження від торгівлі сировиною сягнули б 212,5 млрд доларів.

Водночас війна в Ірані суттєво послаблює економіку країн ЄС. Раніше стало відомо, що сотні автозаправних станцій у Франції залишилися без пального.

