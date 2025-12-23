Загрози для життя та здоров’я працівників та містян немає.

Унаслідок масованих російських обстрілів по об’єктах енергетичної інфраструктури України 23 грудня відбулося повне знеструмлення металургійного комбінату "Запоріжсталь", що призвело до аварійної зупинки виробництва.

"У надзвичайно складних умовах команда підприємства здійснила оперативне перемикання на альтернативні джерела живлення та подальшу безпечну зупинку виробничих процесів відповідно до антикризового регламенту дій", - йдеться в повідомленні компанії "Метінвест" у Facebook.

Зазначається, що завдяки діям персоналу та вжитим екстреним заходам з мінімізації нештатних ситуацій вдалося уникнути техногенної аварії та зменшити рівень викидів в атмосферу.

Повідомляється, що загрози для життя та здоров’я працівників та містян немає. Подальше відновлення виробництва здійснюватиметься після відновлення зовнішнього енергопостачання.

Російський обстріл 23 грудня – останні новини

В ніч на 23 грудня російські окупанти здійснили чергову масовану ракетно-дронову атаку. Під час сьогоднішнього обстрілу України росіяни застосували понад 650 дронів та десятки ракет, повідомив президент Володимир Зеленський.

За даними Міненерго, станом на ранок майже повністю були знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Російські дрони та ракети також частково залишили без світла населення на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині, а також у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

