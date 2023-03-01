На думку президента, участь у відбудові України після бойових дій дасть "надзвичайну моральну перевагу всім бізнесам".

Президент України Володимир Зеленський закликав американські компанії виходити з російського ринку та йти до України.

Про це Зеленський заявив під час звернення до членів Національної асоціації виробників США. Вона є однією з найбільших асоціацій промисловців в американському діловому світі й представляє великих і дрібних виробників з усіх галузей у всіх 50 штатах США (близько 14 тисяч членів).

"Що дасть більше перспектив - сумлінна праця чи співучасть у заробітку на агресії? Просто зараз триває це протистояння. І тому прямо зараз ми закликаємо всі компанії прийти в Україну і - піти з російського ринку", - зазначив він.

На думку президента, очевидним є те, що участь у відбудові України після бойових дій дасть "надзвичайну моральну перевагу всім бізнесам".

"І теж очевидно, що кожен бізнес, який зараз будь-яким чином допомагатиме російській тиранії, не зможе уникнути проблем і репутаційної кризи", - сказав він.

Глава держави вважає, що американський бізнес має всі можливості, щоб зайняти лідерські позиції як у відновленні української економіки та інфраструктури, так і у демонстрації світу того, що людська природа має слугувати саме достойним цілям і що це дає та завжди даватиме найбільший результат.

"Українське життя після цієї війни неминуче отримає новий старт", - додав Зеленський.

Іноземний бізнес в Росії - хто заробляє криваві гроші

Як повідомляв УНІАН, за словами радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, станом на 11 лютого лише 9% із майже півтори тисячі світових компаній пішли з ринку Росії. Він уточнив, що серед західних компаній, які залишилися працювати в Росії, найбільшу частку становлять німецькі (19,5%), 12,4% - американські, 7% - японські.

Подоляк наголосив, що іноземні компанії не просто залишаються в Росії, а платять податки в її бюджет і тим самим фінансують війну. Серед інших в країні залишаються такі компанії, як METRO, Leroy Merlin, Auchan, Nestle, Unilever, Procter & Gamble, Siemens, Pfizer, Philip Morris, Bayer, Acer, Alibaba, CloudFlare, Raiffeisen Bank International, OTP Bank, UniCredit Bank, Lenovo, Asus, Cersanit і т. д.

Через поповнення компаніями російського бюджету, кошти з якого спрямовуються на вбивства українців, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вносить ці бізнеси до списку міжнародних спонсорів війни.

Наразі в цьому списку "гаманців" терористів перебуває вже 16 компаній. Серед них - французький виробник заморожених і консервованих овочей Bonduelle; французька мережа будівельних гіпермаркетів Leroy Merlin ("Леруа Мерлен"); американська транснаціональна корпорація Procter & Gamble; французька корпорація Auchan; німецька торговельна компанія Metro Cash & Carry та інші.

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