В Україні знайшли житло для переселенців: уряд ухвалив важливе рішення для ВПО

Люди зможуть користуватися таким житлом вже у першому кварталі 2026 року.

Уряд прийняв рішення про передачу державної нерухомості та арештованих обʼєктів, що перебувають в управлінні АРМА, для розселення внутрішньо переміщених осіб.

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, у першому такому списку 112 приміщень – це житлові будинки спільного проживання, готельні та офісні приміщення і будівлі громадського дозвілля, які знаходяться в різних областях України.

"До кінця січня приміщення будуть розподілені між органами, які опікуються ВПО. Очікуємо, що люди зможуть користуватися цим житлом вже у першому кварталі 2026 року", - зазначила прем’єрка.

За її словами, уряд також доручив Міністерству освіти і науки переглянути обʼєкти, які не використовувалися за призначенням в освітньому процесі протягом останнього року. Вони також будуть передані під потреби розселення ВПО. Раніше був створений механізм для передачі таких активів новим управителям за 1 гривню.

"Наступний етап – протягом місяця усі міністерства в координації з державними компаніями та ОВА, а також АРМА мають винести на розгляд уряду додатковий перелік обʼєктів, які можуть бути використані для потреб ВПО", – додала Свириденко.

Житло для ВПО – останні новини

У вересні на переселенців розширили дію програми "єОселя", яка дає змогу купувати житло в іпотеку з великою знижкою. Програмою можуть скористатися переселенці та мешканці прифронтових територій, які мають єдине житло, що знаходитьсч в зоні активних воєнних дій або окупації.

Перший іпотечний внесок (20% від вартості житла) відшкодовується державою на 70%. Також під компенсацію потрапляє 70% від розміру щомісячних виплат за кредитом. Крім цього, видається 40 тисяч гривень на супутні витрати, включно з комісіями банку і страховкою.

З 1 грудня внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованих територій (ТОТ), які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, зможуть подати заяву на житловий ваучер номіналом 2 мільйони гривень через "Дію".

