Після придбання житла на нього діятиме 5-річна заборона на відчуження.

З 1 грудня внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованих територій (ТОТ), які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, зможуть подати заяву на житловий ваучер номіналом 2 мільйони гривень через "Дію".

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, ваучер дозволяє придбати житло або інвестувати у будівництво, також його можна використати як перший внесок чи погасити іпотеку.

"Це перший етап нової програми житлової допомоги для родин, чиї домівки залишилися на тимчасово окупованій території", - зазначила Свириденко.

Заяву може подати внутрішньо переміщена особа, яка:

має статус УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни (з 2014 року);

має підтверджене попереднє місце проживання на ТОТ;

має актуальну довідку ВПО з адресою фактичного проживання на підконтрольній Україні території;

не володіє сама та її сімʼя іншим житлом на підконтрольних територіях (за винятком непогашеної іпотеки чи житла в зоні бойових дій);

не отримувала житлової підтримки в інших програмах і не має чинних заяв у "єВідновленні".

Ваучер на житло для ВПО можна буде використати протягом 5 років. Після придбання житла на нього діятиме 5-річна заборона на відчуження, щоб гарантувати цільове використання коштів. Механізм виплат буде уточнений Міністерством розвитку громад.

"Паралельно ми шукаємо можливості розширити програму на інші категорії ВПО з тимчасово окупованих територій. Наша мета - щоб доступ до житла отримали якомога більше українських сімей, які втратили свої домівки через війну", - резюмувала прем’єр-міністерка.

Компенсація за втрачене житло – останні новини

З 10 вересня в межах програми "єОселя" почав діяти механізм компенсації для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та мешканців прифронтових територій. Новий механізм передбачає державну компенсацію 70% першого внеску за іпотекою, 70% щомісячних платежів протягом першого року кредитування, а також до 40 тисяч гривень на супутні витрати при оформленні іпотеки.

26 листопада Уряд спростив порядок отримання компенсацій за програмою "єВідновлення" за житло, яке знаходиться у спільній власності. Тепер, якщо один зі співвласників виїхав, не виходить на зв’язок або не бере участі в утриманні майна, це не блокуватиме отримання допомоги. Компенсацію зможе оформити інший співвласник - за спрощеною процедурою без зайвих затримок.

