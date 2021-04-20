Метою хакерів є отримання доступу до акаунтів ошуканих користувачів.

На користувачів Facebook Messenger у 84 країнах світу готується масштабна атака.

Про це йдеться в заяві компанії з кібербезпеки Group-IB.

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Шахраї пропонують користувачам нібито Facebook Messenger з новими функціями, наприклад, фальшиву Gold-версію. Метою є отримання доступу до акаунтів ошуканих користувачів.

При цьому зловмисники використовують співзвучні офіційному месенджеру назви, в тому числі Messanger, Meseenger, Masssengar, а в якості аватарки вибирають офіційну іконку програми.

У повідомленні шахраїв міститься коротке посилання, створене за допомогою сервісів linktr.ee, bit.ly, cutt.us, cutt.ly, rb.gy. перейшовши по ньому, користувачі потрапляють на фейковий сайт з фіктивною формою для авторизації. В результаті жертва може втратити доступ до свого аккаунту, а її персональні дані потрапляють до шахраїв.

У цій схемі використовується 5,7 тис. шахрайських рекламних публікацій і близько 1 тис. підроблених профілів соціальної мережі, виявили фахівці Group-IB Digital Risk Protection.

Що цьому передувало

Експерти вперше зафіксували цю схему влітку 2020 року, коли зловмисники поширювали посилання на скачування неіснуючого "оновлення" Facebook Messenger.

У квітні 2021 року кількість фейкових постів у Facebook, що пропонують встановити "останнє оновлення" месенджера, досягла 5,7 тис.

Там рекомендують користувачам завантажувати додатки та оновлення тільки з офіційних магазинів мобільних додатків і довіряти рекламним повідомленням тільки з верифікованих акаунтів компаній.

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Автор: Олена Коваленко