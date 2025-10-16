106-метрову суперяхту Amadea, що належала олігарху Керімову, продали на закритому аукціоні, але її "похід у нове життя" вже супроводжується судовими бурями.

Конфісковану суперяхту російського олігарха Сулеймана Керімова нарешті продали. Хоч розкішна Amadea змінила власника, але судові баталії тривають, пише Business Insider.

Як підтвердили виданню у Службі маршалів США, 106-метрова Amadea була виставлена на аукціон урядом США після того, як її конфіскували на Фіджі у 2022 році в межах операції KleptoCapture. На момент арешту судно оцінювали в 300 мільйонів доларів, хоча згодом вартість знизили до близько 230 мільйонів.

Розкішна яхта, побудована німецькою компанією Lürssen — тією ж, що створювала судна для Сергія Бріна та Баррі Діллера, — має шість палуб із басейном-інфініті, джакузі, двома спа-зонами, приватним кінотеатром, вертолітним майданчиком і навіть акваріумом для лобстерів. Усередині — позолочений бар, елітне піаніно, ліфти з золотим оздобленням.

Попри всю цю розкіш, для уряду США яхта стала тягарем — її утримання обходилося майже в 1 мільйон доларів на місяць. Саме тому влада поспішала знайти покупця, аби зняти витрати з плечей платників податків.

Скандали і суперечки

Втім, право власності на Amadea залишається спірним. Після арешту судна російський бізнесмен Едуард Худайнатов заявив, що саме він є справжнім власником. Суд у США визнав його лише "фіктивним власником", який діяв від імені іншої особи, і дозволив конфіскацію яхти. Худайнатов оскаржив це рішення, назвавши продаж "передчасним і незаконним".

"Ми продовжуватимемо боротьбу, доки не повернемо своє майно", — заявив адвокат Худайнатова Адам Форд. Він також попередив потенційних покупців, що придбання яхти, "вартістю 230 мільйонів доларів", пов’язане з серйозними юридичними ризиками.

Юристи порівнюють ситуацію з історією іншої конфіскованої яхти — Alfa Nero, яку Антигуа і Барбуда продали лише за 40 мільйонів доларів після низки судових суперечок. Тоді навіть колишній CEO Google Ерік Шмідт відмовився від покупки через правову невизначеність.

Хто став новим власником Amadea — поки що не розголошується. Але, як зазначають американські медіа, враховуючи всі ризики, новий капітан яхти, ймовірно, не поспішає виходити за межі американських вод.

Конфіскація яхти Amadea

Як повідомляв УНІАН, Україна може "вирвати" з рук РФ не менше 300 млн доларів за рахунок яхти Amadea підсанкційного російського олігарха Сулеймана Керімова, яку орієнтовно оцінили саме у таку вартість.

Суперяхту Сулеймана (актив у 348-футовів та 106-метрів за розмірами) конфіскували на території Фіджі у травні 2022 року, згідно з ордером США. Саме в той час Вашингтон посилив санкції проти Сулейманова, з огляду на його близкість до лідера РФ Володимира Путіна.

