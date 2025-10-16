80% "електричок" споживають електроенергію малими порціями, у години мінімального навантаження на систему.

Фахівці Інституту досліджень авторинку спільно з аналітиками DiXi Group з'ясували, чи вистачить українцям електрики попри зростання кількості електричних автомобілів. Висновки були представлені на сайті організації.

Для початку експерти проаналізували автопарк України. Станом на жовтень в нашій країні зареєстрували 193,5 тисячі електричних транспортних засобів. З них 98% є легковими електромобілями, а решта - комерційні малотоннажні вантажні автомобілі.

Середній пробіг для типового українського електрокара становить 12 800 км на рік. Наприклад, популярний Nissan Leaf першої генерації у середньому проїжджає 11 400 км на рік, тоді як у Volkswagen e-Golf цей показник становить близько 13 500 км.

Враховуючи ці дані, фахівці визначили енергоспоживання електричних автомобілів. Згідно з висновками, середньомісячне споживання у літній період становить 34,7 ГВт·год, тоді як у зимовий воно збільшується до 45,0 ГВт·год.

"‎Реальний попит українського парку електромобілів на енергію з мережі становить близько 524 ГВт·год на рік (цифра враховує супутні витрати - УНІАН)"‎, - зазначають експерти.

Це приблизно дорівнює обсягу сумарного електроспоживання всією країною впродовж 1-1,5 зимового дня. У 2023 році було вироблено 105,8 ТВт·год, а спожито 83,2 ТВт·год. Таким чином, річне споживання всіма електромобілями (524 ГВт·год) становить лише 0,63% від електроенергії, спожитої у 2023 році.

Зазначимо також, що в останні роки побутовим сектором України було спожито близько 30 ТВт·год на рік, тоді як промисловістю - понад 50 ТВт·год.

Експерти говорять, що 80% "електричок" споживають електроенергію малими порціями, у години мінімального навантаження на систему. Тож електромобілі навіть за великого попиту не зможуть створити загрозу для енергосистеми України.

Спеціалісти прогнозують, що за наявних темпів поповнення автопарку, до 2030 року в нашій країні буде близько 450-500 тисячі електричних авто. Їхня потреба в енергії становитиме близько 1,3% від генерації рівня позаминулого року.

Також експерти дали кілька порад тим, хто має електромобіль. Вони радять заряджати електрокари вночі, коли навантаження на систему менше, або у сонячні дні, коли СЕС генерують надлишок енергії. Також краще уникати пікових годин споживання зранку та ввечері.

Нагадаємо, минулого місяця найпопулярнішими в Україні вперше стали повністю електричні автомобілі - на них припала приблизно третина всіх продажів нових автомобілів. Частка бензинових автомобілів знизилася з 36,8% до 31,2%, тоді як частка гібридів становила 20,3%.

Якщо говорити про нові електромобілі, то найбільший попит в Україні мав Volkswagen ID. UNYX, BYD Song Plus і BYD Leopard 3. Серед імпортованих електрокарів на першому місці опинилася Tesla Model Y.

