'Показали свої наміри': Ігнат розповів про особливості сьогоднішньої атаки РФ

Ворог модернізує свої дрони і їх важче "садити", зазначив представник Повітряних сил.

Особливість сьогоднішньої російської атаки по Україні в тому, що, окрім 320 ударних БПЛА типу "Шахед" і "Гербера", було застосовано 36 ракет, передусім 28 балістичних.

Про це в етері телемарафону розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Зрозуміло, що ці ракети можуть збиватися виключно тими системами, які працюють проти них – "Петріот". Питання про їх наявність відкрите", - сказав він.

Відео дня

Ігнат зазначає, що в Україні на сьогодні "зонально-об’єктове прикриття". За його словами, системи "Петріот" працюють по балістиці в радіусі близько 25 км.

"Щоб прикривати місто і об’єкти в ньому потрібно декілька батарей, щоб уникнути потрапляння з різних напрямків, адже "Петріоти" створені технічно так, що дивляться під певним кутом", - додав він.

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил зазначає, що чимало російських дронів не досягають своїх цілей завдяки роботі РЕБ. За його словами, ворог модернізує дрони, робить їх більш стійкими до системи РЕБ, тому треба більше засобів, щоб подавити модернізовані варіанти.

Ігнат розповів, що крім 200 "Шахедів" ворог застосував і "Гербери", котрі є доволі небезпечними – їх розмір до 2 метрів і вони несуть 5 і більше кілограмів вибухівки.

Він зазначив, що сьогоднішня атака ворога спрямована по енергетиці, по місцях видобутку газу, розподільчих станціях.

"Вони продемонстрували свої наміри – позбавити нас в осінньо-зимовий період енергетики, тепла в наших домівках. Це вони робили і раніше", - сказав Ігнат.

Як повідомили у Повітряних силах станом на 10 годину, що у ніч на 16 жовтня противник завдав комбінованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 357 засобів повітряного нападу – 37 ракет (28 із них – "балістика") та 320 БпЛА різних типів.

Зазначалося, що БпЛА типу Shahed, "Гербера" (безпілотники інших типів) летіли із напрямків Курськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, близько 200 із них – "Шахеди".

Також ворог атакував 2 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал", -26 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, 2 крилатими ракетами Іскандер-К, 7 керованими авіаційними ракетами Х-59.

Повідомлялося, що протиповітряною обороною збито/подавлено 288 повітряних цілей:

283 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" (безпілотники інших типів);

5 керованих авіаційних ракет Х-59.

Крім того (станом на 10.00), 18 ворожих ракет локаційно втрачені, інформація уточнюється.

Зафіксовано прямі влучання 14 ракет та 37 ударних БпЛА на 14 локаціях та падіння збитих (уламки) на 2 локаціях. Основний напрямок удару – Полтавщина та Харківщина.

Атака на Україну 16 жовтня

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 16 жовтня Росія завдала удару, зокрема, по Полтавській області. Були атаковані об'єкти газовидобутку "ДТЕК Нафтогаз".

В енергокомпанії повідомили, що вночі ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру дронами та ракетами.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут додав, що об'єкти нафтогазової промисловості були пошкоджені внаслідок як падіння уламків, так і прямих влучень.

Вас також можуть зацікавити новини: