За результатами засідання контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-31") було погоджено нові внески в ініціативу PURL ("Список пріоритетних вимог України") на загальну суму  $422 млн.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль в Telegram. "Нові внески в ініціативу PURL на загальну суму щонайменьше $422 млн", - наголосив Шмигаль. Він додав, що внески до PURL зробили або задекларували вже понад половина країн-членів НАТО.

Також, міністр оборони відзначив, що нові внески на закупівлю з української індустрії становлять $715 млн: 

  • Норвегія виділяє $600 млн на безпілотники, системи радіоелектронної боротьби та та вибухівку; 
  • Нідерланди – $106 млн на ударні та розвідувальні безпілотники; 
  • Канада – $8 млн на дрони-перехоплювачі. 
  • Ісландія – $4 млн у рамках "Данської моделі" із фінансування українського виробництва зброї. 

Крім того, окремо на військову допомогу оголосили додаткові зобов’язання: 

  • Швеція – $8 млрд на безпекову допомогу Україні у 2026–2027 роках; 
  • Чехія – новий пакет на $72 млн;
  • Канада – $20 млн на зимове спорядження та компоненти до ракет;
  • Португалія – $12 млн у британський фонд закупівлі озброєння для України IFU;
  • Фінляндія – готує 13-й пакет військової допомоги. 

Ініціативу PURL для України

Як повідомляв УНІАН, станом на вересень в межах PURL було узгоджено 6 пакетів озброєння, яке європейські країни закуплять у США для України. Мета України полягає у тому, аби щомісяця залучати до ініціативи PURL щонайменше мільярд доларів на закупівлю американської зброї.    

Раніше в Україні очікували, що в жовтні загальні внески на закупівлю озброєння сягнуть приблизно $3,6 млрд.

Водночас, до вчорашнього засідання "Рамштайну" повідомлялось про залучення близько $2 млрд. Як повідомив 15 жовтня генсекретар НАТО Марк Рютте, вже понад половина країн-членів Альянсу взяли зобов’язання дати гроші на ініціативу PURL. 

