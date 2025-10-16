Нові внески в ініціативу PURL сягнули $422 млн, а додаткові внески на українське виробництво зброї перевищили $700 млн.

За результатами засідання контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-31") було погоджено нові внески в ініціативу PURL ("Список пріоритетних вимог України") на загальну суму $422 млн.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль в Telegram. "Нові внески в ініціативу PURL на загальну суму щонайменьше $422 млн", - наголосив Шмигаль. Він додав, що внески до PURL зробили або задекларували вже понад половина країн-членів НАТО.

Також, міністр оборони відзначив, що нові внески на закупівлю з української індустрії становлять $715 млн:

Норвегія виділяє $600 млн на безпілотники, системи радіоелектронної боротьби та та вибухівку;

Нідерланди – $106 млн на ударні та розвідувальні безпілотники;

Канада – $8 млн на дрони-перехоплювачі.

Ісландія – $4 млн у рамках "Данської моделі" із фінансування українського виробництва зброї.

Крім того, окремо на військову допомогу оголосили додаткові зобов’язання:

Швеція – $8 млрд на безпекову допомогу Україні у 2026–2027 роках;

Чехія – новий пакет на $72 млн;

Канада – $20 млн на зимове спорядження та компоненти до ракет;

Португалія – $12 млн у британський фонд закупівлі озброєння для України IFU;

Фінляндія – готує 13-й пакет військової допомоги.

Ініціативу PURL для України

Як повідомляв УНІАН, станом на вересень в межах PURL було узгоджено 6 пакетів озброєння, яке європейські країни закуплять у США для України. Мета України полягає у тому, аби щомісяця залучати до ініціативи PURL щонайменше мільярд доларів на закупівлю американської зброї.

Раніше в Україні очікували, що в жовтні загальні внески на закупівлю озброєння сягнуть приблизно $3,6 млрд.

Водночас, до вчорашнього засідання "Рамштайну" повідомлялось про залучення близько $2 млрд. Як повідомив 15 жовтня генсекретар НАТО Марк Рютте, вже понад половина країн-членів Альянсу взяли зобов’язання дати гроші на ініціативу PURL.

