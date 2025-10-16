Монета увійде до серії American Innovation, присвяченій знаковим особистостям і винаходам.

Монетний двір США оголосив про випуск пам'ятної монети із зображенням співзасновника Apple Стіва Джобса. Монета номіналом в $1 увійде до серії American Innovation, присвяченій знаковим особистостям і винаходам.

На реверсі монети Джобс буде зображений молодим і у своєму улюбленому одязі – чорній водолазці, джинсах і кросівках. Також над його головою вигравірувано напис "Створи що-небудь прекрасне".

На тлі портрета Джобса зображено характерний пейзаж Північної Каліфорнії – пагорби, вкриті дубами. У заяві Монетного двору зазначається, що саме ця природа слугувала одним із джерел його натхнення.

Відео дня

Монета надійде в продаж 2026 року: одна штука коштуватиме $13.25 (~550 грн), набір із чотирьох – $27.5 (1000 грн). Тираж буде обмежений.

Напередодні Apple підтвердила розробку повністю "скляного айфона", про який мріяв Стів Джобс. Ідеться про iPhone, який би виглядав "як один аркуш скла", без рамок навколо екрана і вирізу для фронтальних датчиків.

Раніше Марк Цукерберг розкритикував Apple за паразитування на спадщині Стіва Джобса. Від покоління до покоління відмінності смартфонів мінімальні, що може призвести до зниження продажів, вважає засновник Facebook.

Вас також можуть зацікавити новини: