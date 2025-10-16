Газу може не вистачити: українців закликали менше гріти будинки

"Нафтогаз" до початку жовтня закумулював близько 2,5 мільярда доларів на закупівлю газу.

Українців просять уважніше ставитися до споживання енергоресурсів і не перегрівати домівки, адже опалювальний сезон обіцяє бути складним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступниця голови наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Наталія Бойко на Київському міжнародному економічному форумі.

За її словами, якщо порівнювати показники споживання газу у понеділок, 13 жовтня, і у четвер, 16 жовтня, то споживання виросло більш ніж на 20%. Тобто українці достатньо активно догріваються газом. Вона наголосила, що енергоресурси потрібно використовувати з максимальною ощадністю, та закликала українців вдягати вдома додатковий одяг.

"Споживання росте кожен день. Ми споживаємо зараз значно більше, ніж минулого року в аналогічний день. І мені здається, що нам всім треба замислитися і трохи переглянути свої побутові звички і взагалі те, як ми проходимо, навіть психологічно, як споживачі, цей опалювальний сезон, і змиритися з тим, що він буде складним", - сказала Бойко.

Вона відмітила, що якщо ми споживаємо енергоресурси сьогодні, то, можливо ми забираємо їх у себе в лютому.

"Тому я агітую всіх економити енергетичні ресурси - електрику, газ, тепло. І не догріватися там, де ви не потребуєте цього критично", - наголосила заступниця голови наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Крім того, вона зазначила, що після відновлення енергетичної інфраструктури наступним пріоритетом буде забезпечення імпорту газу.

"До початку жовтня, тобто до першої великої атаки в цьому опалювальному сезоні, "Нафтогаз" закумулював сумарно десь 2,5 мільярда доларів на закупку газу. З них один мільярд - це був наш власний ресурс, а півтора було закумулювано завдяки допомозі партнерам. Це кредитне і грантове фінансування", - додали вона.

Атаки РФ на газовидобувну інфраструктуру України

Росія продовжує систематично атакувати українську газову інфраструктуру. Очільник державного підприємства НАК "Нафтогаз України", Сергій Корецький повідомив, що за останній тиждень Росія тричі масовано била по газовій інфраструктурі України. Зокрема у ніч на 15 жовтня було атаковано одну з ТЕЦ НАК "Нафтогаз України".

Після атак Росії потреба в імпорті газу зросла. Міністр енергетики Світлана Гринчук повідомила, що Україна веде перемовини про необхідність збільшення імпорту газу на, орієнтовно, 30%, що складає 1,38 мільярдів кубометрів.

