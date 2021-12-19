Нові правила вже набули чинності.

Google почне обмежувати доступ до файлів у хмарному сховищі "Диска" з небажаним контентом. До нього віднесли шкідливі файли, що розпалюють мотивовані ненавистю висловлювання та відвертий контент.

Відповідні повідомлення користувачі отримають електронною поштою, говориться в блозі компанії.

Коли на файл накладені обмеження, поруч з ім’ям файлу може з’явитися відповідний прапорець, ви не зможете поділитися ним, і ваш файл більше не буде загальнодоступним навіть для тих, хто має посилання.

У разі надходження скарг фахівці компанії можуть переглянути документи і вжити заходів: видалити їх або зовсім забанити власника. У цьому разі можливість використання сервісів Google пропаде.

Читайте такожФахівці з кібербезпеки розповіли, як безпечно збирати файли на Google ДискуЗа словами компанії, політика змінюється з метою захисту користувачів. У разі виявлення незаконних матеріалів, на думку експертів, компанія може передати інформацію до відповідних органів.

Раніше в сервісі Google Фото з'явилася "Особиста папка". Переміщені туди фото і відео не будуть видні в загальній стрічці. Ця фіча вже давно доступна на смартфонах Pixel, а тепер з'являється й на інших Android-пристроях.

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Автор: Денис Пономаренко