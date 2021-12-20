Пристрій буде поставлятися з новітніми чіпами Intel 11-го покоління та топовою графікою NVIDIA RTX 3080.

Впевнений представник в сегменті бюджетних лептопів компанія LG представила на обговорення геймерів свій "перший ігровий ноутбук" із топовими характеристиками.

Повідомляється, що 17-дюймова модель UltraGear 17G90Q працює на чіпах Intel 11-го покоління та оснащена найпотужнішою мобільною відеокартою NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q.

Читайте такожУ наступному році очікується різке зростання цін на ігрові ноутбукиНовинка отримала IPS-матрицю з роздільною здатністю 2560х1600 пікселів і частотою оновлення 300 Гц і повинна мати досить високу витривалість для ігор або створення контенту завдяки акумулятору місткістю 93 Вт∙год

Корпус виконаний з алюмінію, вага – 2.64 кг. Комплект портів включає USB 4 Gen 3×2 (Type C) з Thunderbolt 4, ще один USB-C 3.2 2×1, два USB 3.2 Gen 2×1, HDMI, microSD, роз’єм для навушників та RJ45.

Поряд з новітніми процесорами Intel Core 11-го покоління та графікою NVIDIA RTX 3080 Max-Q, лептоп може похвалитися системою охолодження, що включає парову камеру, сканером пальця в кнопці живлення, вебкамерою з роздільною здатністю 1080p, а також стереодинаміки з підтримкою 3D DTS:X Ultra.

Компанія не розкрила ціни та дату виходу ноутбука, крім розпливчастої фрази "на початку 2022 року". Більш детальну інформацію виробник представить на виставці CES 2022 4 січня.

Раніше в мережі з'явилися специфікації відеокарт AMD наступного покоління, які дебютують у 2022-му. Очікується, що нові карти будуть помітно продуктивніше поточної лінійки Radeon RX 6000, а їх вартість буде варіюватися в межах $2000-2500.

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Автор: Денис Пономаренко