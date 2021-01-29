Серіал складається з 36 серій, перші шість з яких вже розміщені на платформі "Дія.Цифрова освіта".

Міністерство цифрової трансформації представило освітній серіал "Підприємництво для школярів", перший блок якого тепер доступний на онлайн-платформі "Дія.Цифрова освіта".

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан на прес-конференції в Києві.

"Програма цього серіалу послідовно розбирає технологію створення своєї справи. Зокрема, серіал розповідає про те, як генерувати свої бізнес-ідеї та перевіряти їх конкурентоспроможність на ринку, як зробити так, щоб про ваш продукт дізналися, і як знайти перших клієнтів", - сказала вона.

Серіал складається з 36 серій, перші шість з яких вже розміщені на платформі "Дія.Цифрова освіта" в рамках першого модуля "ідея".

Партнерами Мінцифри в реалізації цього проекту виступили мобільний оператор "Київстар" та студія онлайн-освіти EdEra.

Що цьому передувало

У вересні 2020 року заступник міністра Іонан повідомила, що Міністерство цифрової трансформації планує впровадити шкільний навчальний предмет Про підприємництво, який буде орієнтований на учнів старших класів.

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Автор: Павло Степанець