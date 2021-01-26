В'ячеслав Богуслаєв, екс-власник найбільшого виробника авіаційних двигунів "Мотор Січ", перетворив компанію на персональний офшор.

Як свідчать дані на сайті Антимонопольного комітету України, Богуслаєв став найбільшим в Україні одержувачем державних дотацій серед недержавних підприємств завдяки пільгам з оподаткування, пише 112.ua.

АМКУ погодив звільнення "Мотор Січ" від сплати низки податків до 2025 року, серед яких податок на прибуток, ПДВ та ввізні мита при імпорті товарів в Україну (цільові позиції з двигунобудування), податок на землю.

Як відомо, спеціальним законом з 2010 року підприємства авіабудівної галузі, серед яких "Мотор Січ", звільнені від сплати основних податків і мит. Це фактично створило підконтрольний Богуслаєву Галузевий офшор, що допомагає йому уникати оподаткування. Користуючись податковими пільгами, з 2010 до 2018 р. включно, Богуслаєв недоплатив бюджету країни 4,5 млрд грн, хоча компанія за ці роки отримала близько 19 млрд грн нерозподіленого прибутку. А податкові пільги, згідно з Бюджетним кодексом, є бюджетними дотаціями.

Отримуючи багатомільярдні податкові преференції, Богуслаєв взяв зобов'язання створити на "Мотор Січі" додаткові 300 робочих місць до 2025 року. Всупереч цим обіцянкам за весь час дії держпрограми менеджери Богуслаєва звільнили близько 10 тисяч співробітників.

Податкові пільги Богуслаєвим були отримані для розвитку підприємства, а нецільові витрати є порушенням, що може призвести до втрати даних податкових пільг. Як повідомлялося раніше, керівники заводу "Мотор Січ" витратили 438 млн грн на покупку сміттєвих" цінних паперів з метою подальшого переведення в готівку грошей. Ці факти стали приводом для порушення кримінальної справи, а також можуть стати підставою для втрати права отримувати податкові пільги.

На 31 січня поточного року на "Мотор Січ" призначено позачергові загальні збори акціонерів. Серед питань порядку зборів - зміна наглядової ради компанії та формування нових органів корпоративного управління. Акціонери планують привести діяльність "Мотор Січ" у відповідність до вимог чинного законодавства, хоча досі втратила повноваження наглядова рада ігнорувала вимоги акціонерів скликати загальні збори.

У міжнародному арбітражі незабаром буде розглянуто позов китайських акціонерів "Мотор Січ" до держави Україна з вимогою компенсації в розмірі $3,5 млрд. Арешти акцій і недопуск нових акціонерів до управління компанією порушують законні права власників контрольного пакету акцій, а також суперечать україно-китайській угоді та взаємному заохоченню і захисту інвестицій.

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Автор: УНІАН