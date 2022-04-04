Діятиме обмеження по вазі - до 5 тонн. Вантажі більшої ваги пропускати не будуть.

У понеділок, 4 квітня, з 10:00 буде відновлено сполучення із Чернігова до Києва трасою на Гончарівське (старий київський шлях).

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram.

"Рух буде здійснюватись в обидва боки. Але очікуємо, що можливі затримки із рухом, місцями доведеться чекати у черзі", - зазначив він.

За словами Чауса, діятиме обмеження по вазі - до 5 тонн. Вантажі більшої ваги пропускати не будуть.

"Звертаємо увагу всіх жителів Чернігова, і тих, хто хоче повернутись у місто: це не повноцінний шлях (як наша київська траса). Просимо у перші дні утриматись від масового руху автівками. Адже це завадить доставці у місто очікуваної допомоги та важливих вантажів", - наголосив голова ОВА.

Як повідомляв УНІАН, у Чернігівський області ЗСУ звільнили від російських окупантів три населених пункти - Количівку, Ягідне та Іванівку. Територія зачищається і контролюється військовими українськими захисниками, а мирному населенню завозять гуманітарну допомогу.

Раніше від окупантів звільнено селище Михайло-Коцюбинське, що розташоване на захід від Чернігова, за 30 кілометрів від кордону з Білоруссю.

Вас також можуть зацікавити новини: