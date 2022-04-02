Михайло-Коцюбинське розташоване на захід від Чернігова, в 30 кілометрах від кордону з Білоруссю.

Від окупантів звільнено селище Михайло-Коцюбинське, що розташоване на захід від Чернігова, за 30 кілометрів від кордону з Білоруссю.

Про це повідомило оперативне командування "Північ".

"Наші котики" із Сил спротиву Сіверщини звітують: Михайло-Коцюбинське – наше. Далі буде...", - йдеться у повідомленні.

Відведення військ РФ у київському та чернігівському напрямках: що відомо

29 березня стало відомо, що Російська Федерація відводить окремі підрозділи з Київської і Чернігівської областей і відчуває проблеми з ротацією і посиленням свого війська.

В Генштабі зазначили, що "відведенням" військ ворог хоче створити помилкову ілюзію, що відмовився від задуму оточити Київ.

Раніше помічник Путіна Володимир Мединський заявив про нібито скорочення контингенту на Київському та Чернігівському напрямках. Перед тим в Міноборони РФ стверджували про завершення "першого етапу "спецоперації" і переходу до атак на Донбасі.

США також фіксували, що російські сили почали відведення від околиць біля Києва і зосереджуються на позиціях на півдні та сході України.

Міністерство оборони США так само попередило, що нинішнє нібито відведення частини військ Росії з київського і чернігівського напрямків може свідчити про перегрупування ворожих сил для завдавання нового удару.

Попри це, міністерство оборони РФ і представники російської делегації в Стамбулі стверджують, що відведення російських військ на Київщині і Чернігівщині нібито пов'язано з прогресом на переговорах між Україною і РФ.

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