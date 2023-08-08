В цьому місяці пальне зросте в ціні максимум ще на 1,5-2 грн за літр.

Незабаром мережі АЗС можуть досягнути максимальних цін на пальне після чого споживання бензину та дизелю в Україні просто обвалиться.

На думку директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченко, низька платоспроможність населення є стримуючим фактором для зростання цін на пальне. Про це він заявив в ефірі телемарафону.

"Я думаю, ціни будуть обмежені в першу чергу платоспроможним попитом, оскільки компанії, трейдери діють по моделі максимізації прибутку. Тобто вони не можуть підвищувати ціни до того рівня, коли, наприклад, різко впаде рівень продажів пального. Оскільки вони після цього втратять прибуток, або навіть отримають збиток", - сказав він.

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Омельченко вважає, що через це вартість пального не буде зростати так різко, як прогнозують деякі експерти. В цьому місяці ціни зростуть максимум ще на 1,5-2 грн за літр після чого подальше підвищення може обернутись відмовою українців від використання авто.

"Я думаю, що трейдери зараз "намацають" ту ціну, вище якої може відбутися обвал обсягів продажів і це їм не вигідно. На бензин це максимальна ціна в районі 54 -55 грн, за якою може прослідувати провал обсягів споживання, а на дизпаливо – 52-53 грн за літр", - додав Омельченко.

Що відбувається на АЗС

Мережі заправок почали підвищувати ціни на пальне з 1 липня, коли чиновники підвищили податкові ставки до рівня, який діяв до повномасштабного вторгнення росіян.

Протягом липня вартість бензину та дизеля зросла на 3-4 гривні. На початку серпня великі мережі АЗС декілька разів підвищували вартість пального. Таким чином, бензин марки А-95 піднявся в ціні до 52,99 грн/л, А-95-преміум — до 54,99 грн/л, ДП — до 52,99 грн/л.

За прогнозами деяких експертів восени вартість пального може сягнути 60 гривень за літр.

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