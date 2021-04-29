Основні роботи виконуватимуться на напрямках з інтенсивним рухом поїздів.

Укрзалізниця має амбітні плани щодо оновлення колій – до кінця року планується провести капітальний ремонт близько 400 км та середній ремонт 800 км. Про це заявив виконуючий обов’язки голови компанії Іван Юрик.

Він оглянув роботи на ділянках у Хмельницькій та Рівненській областях.

За словами Юрика, Укрзалізниця розпочала ремонтні роботи 1 квітня. На даний момент зроблено 140 км колій.

«Стану колій приділяємо чи не найбільшу увагу, адже це безпека руху та швидкість як пасажирських, так і вантажних поїздів. Вже встигли оновити різними видами ремонту близько 140 км колій, зокрема середнім ремонтом - 80 км. До кінця року маємо встигнути відремонтувати капітальними ремонтами близько 400 км колій та 800 км оновити середнім ремонтом», - розповів Юрик.

Він наголосив, що основні роботи виконуватимуться на напрямках з інтенсивним рухом поїздів.

Нагадаємо, раніше в.о. голови Укрзалізниці Іван Юрик заявив, що компанії вдалося збільшити обсяги навантаження вантажів у квітні і повернути їх до показників доепідемічного періоду.

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Автор: Григорій Бондар