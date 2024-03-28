Експерти вважають, що мова йде про "‎складну кримінальну схему"‎, в якій можуть бути задіяні російські та габонські високопосадовці.

У минулому році в РФ, в якій серйозні проблеми з авіацією, із-за кордону було ввезено авіазапчастин на суму приблизно 2 млрд дол, причому 1,5 млрд дол з неї прийшлося на габонську компанію Ter Assala Parts. Про це з посиланням на російські митні дані повідомляє The Moscow Times.

На думку видання, компанія є "‎липовою"‎. Даних про неї нема у базі юридичних осіб африканської країни. Бенефіціар компанії – неназваний громадянин Киргизстану, а за місцем реєстрації фірми в габонській столиці Лібревілі знаходиться житловий будинок.

Як пише The Moscow Times, сума імпорту продукції перевищує половину річного бюджету Габону. На додачу до цього російські компанії, для яких ввозили авіазапчастини, мають ознаки підставних фірм.

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Відомо, що Ter Assala Parts відправляла до Росії запчастини для літаків Boeing та Airbus. Мова зокрема йшла про кисневі маски, шайби, труби, болти, гайки, кронштейни, регулятори подачі палива, комп'ютери та системи попередження.

Окрім того, з Габону ввезли 15 вживаних двигунів для літаків Boeing-737 та Airbus A320/A321 на суму понад 58 млн дол.

Покупцями запчастин у російських митних деклараціях значаться ТОВ "Об'єднання постачальників", ТОВ "Квантум" та ТОВ "Протектор". Левова частка приходиться на першу з них (1,2 млрд дол).

На думку експертів, схема може бути більш складна, ніж здається на перший погляд: в ній можуть бути задіяні як російські, так і габонські високопосадовці.

"Це компанія-часник, яку вигадали в Габоні, щоб провести митні угоди, і далі вона зникне. Думаю, є якась структура, яка зареєстрована одним чином у документації, а у митних деклараціях фігурує інакше. Відповідно, хтось, певне, в адміністрації Габона, це покриває. Уряд (російський. – Ред.), мабуть, дає так званий карт-бланш", – вважає доктор економічних наук Ігор Ліпсіц.

Російська авіація стикається з труднощами

Через санкції, введені Заходом, російська авіація все частіше стикається з технічними труднощами. Тільки за перші вісім днів грудня минулого року цивільні російські літаки зіткнулися зі щонайменше вісім'ю серйозними механічними поломками і були змушені екстрено сідати.

Проблема полягає у нестачі необхідних запчастин, яка призводить до нехтування стандартами безпеки. На думку експертів, ситуація в цій сфері для росіян буде тільки погіршуватись.

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