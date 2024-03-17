WindRunner буде майже на 30 метрів довшим за найбільше пасажирське повітряне судно у світі.

Вантажний літак WindRunner, як планують його творці, стане найбільшим у світі. Його габарити перевершують розміри футбольного поля, при цьому такому літаку знадобиться злітно-посадкова смуга довжиною два кілометри.

WindRunner може зробити революцію у відновлюваній енергетиці, транспортуючи гігантські лопаті вітряних турбін з однієї точки в іншу. Передбачається, що WindRunner буде майже на 30 метрів довшим за найбільший пасажирський повітряний літак у світі.

Величезний вантажний літак, спроектований американською енергетичною компанією Radia, матиме довжину 108,5 метра, висоту 24 метри і розмах крил майже 80 метрів. За потенційної вантажопідйомності у 80 тонн він зможе перевозити у дванадцять разів більшу вагу, ніж Boeing-747.

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Radia роками зберігала проєкт літака WindRunner у секреті. Тепер у компанії стверджують, що можуть побудувати повітряне судно за чотири роки.

Новини авіації

Американський авіавиробник Boeing виявив ще одну проблему з фюзеляжами літаків 737 MAX, що може призвести до затримки поставок приблизно 50 літаків.

"Хоча ця потенційна проблема не становить безпосередньої загрози безпеці, і всі літаки 737 можуть продовжувати безпечно експлуатуватися, ми вважаємо, що наразі нам доведеться виконати доопрацювання близько 50 непоставлених літаків", - зазначив у листі генеральний директор Boeing Commercial Airplanes Стен Діл.

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