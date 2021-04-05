Меморандум також сприятиме подальшому працевлаштуванню українських моряків на суднах під прапорами Катару.

Україна і Катар в рамках офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до арабської країни підписали Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством інфраструктури України і Міністерством транспорту і комунікацій Катару щодо взаємного визнання дипломів/свідоцтв моряків.

Читайте такожУкраїна підписала нафтогазовий меморандум з Катаром

Про це повідомила прес-служба Мінінфраструктури з посиланням на главу відомства Владислава Криклія.

«Захист прав та інтересів українських моряків - один з головних пріоритетів для Міністерства інфраструктури. Сьогоднішнім Меморандумом про взаєморозуміння з Міністерством транспорту і комунікацій Катару ми відкриваємо вікно нових можливостей для подальшого професійного розвитку наших моряків. Меморандум створить належний правовий механізм взаємного визнання дипломів/свідоцтв моряків між нашими країнами», - цитує прес-служба його слова.

За словами міністра, меморандум сприятиме подальшому працевлаштуванню українських моряків на суднах під прапорами Катару.

Крім того, документ передбачає врегулювання питання щодо напрямків і форм співробітництва між Україною та Катаром у сфері морського транспорту та освіти.

Візит Зеленського в Катар

Президент України з дружиною сьогодні перебуває з офіційним візитом в Катарі. За словами Зеленського, між Україною і Катаром вже підписано 13 важливих документів.

Також сторони обговорюють перспективи розширення торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Павло Степанець