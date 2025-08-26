Маршрут ретро-трамваю "1892" пролягає від Контрактової площі до площі Тараса Шевченка.

Екскурсійний ретро-трамвай М2-М "1892" знову повернувся на історичний Поділ у Києві.

Як повідомляє КП "Київпастранс", відомий у столиці ретро-трамвай повернувся на історичний Поділ та готовий до екскурсійних поїздок за маршрутом: "Контрактова площа – площа Тараса Шевченка" і в зворотному напрямку.

Ретро-вагон можна використовувати для святкових поїздок і культурних ініціатив жителів та гостей столиці.

Фахівці Дарницького депо виконували реставраційні роботи - відновили ходову частину, відремонтували трамвайний візок і виконали окремі роботи з оздоблення салону.

Зазначається, що ретро-трамвай М2-М "1892" стилізований під київські трамваї кінця ХІХ – початку ХХ століття, з автентичним зовнішнім виглядом та дерев’яним оздобленням. Трамвай створений для збереження історичної пам’яті про розвиток електричного громадського транспорту в місті.

У підприємстві наголошують, що ретро-трамвай нагадує про відкриття першого електричного трамвайного маршруту в Києві, який пролягав від Подолу до Олександрівського узвозу (нині – Володимирський узвіз). Довжина цього маршруту становила приблизно 1,5 км.

Ретро-трамвай у Києві

Перший у Києві електричний трамвай запустили 13 червня 1892 року.

Як повідомила в.о. генерального директора КП "Київпастранс" Тетяна Тараско в ефірі телеканалу "Київ24", ретро-трамвай стане екскурсійним, братиме участь у культурних заходах. Кияни і гості столиці зможуть знайомитися з історією Києва.

