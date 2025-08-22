Під час ремонту фахівці виконали низку робіт для безпечної та комфортної експлуатації фунікулера.

Сьогодні, 22 серпня, о 12:00 київський фунікулер відновлює роботу після планового щорічного ремонту. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на "Київпастранс".

Зазначається, що фахівці відремонтували машинну, компресорну та тиристорну зали. Провели скорочення троса та натягу контактної мережі.

"Виконали малярні роботи кузова та частковий ремонт дверей вагонів. Відремонтували та очистили пасажирські сидіння", - ідеться в повідомленні.

Також фахівці оновили попереджувальну розмітку на сходових маршах станцій.

У Києві з 14 липня до 22 серпня зачинили столичний фунікулер на щорічний плановий ремонт. Тоді повідомлялося, що ремонтні роботи проводять влітку через найменший пасажиропотік. У липні-серпні фунікулером користуються до 2 тисячі пасажирів на день, що майже вдвічі менше, ніж в інші сезони.

20 серпня найпопулярніші онлайн-сервіси таксі Bolt, Uklon та Uber звернулися до мера Києва Віталія Кличка з пропозицією дозволити пересування містом у період комендантської години.

У свою чергу, глава Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що "будь-які "сірі схеми", нелегальні перепустки і чорний ринок нічних таксі будуть знищені".

