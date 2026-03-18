'Укрзалізниця' тимчасово скасувала деякі прямі поїзди до Харкова

Державна "Укрзалізниця" тимчасово скасувала курсування швидкісних пасажирських поїздів класу "Інтерсіті" сполученням Київ-Харків через вплив військових дій. Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.
"Наразі маємо тимчасове обмеження курсування поїздів "Інтерсіті" на ділянці до Полтави зі стикувальними маршрутами до Харкова у спальних вагонах", - ідеться в повідомленні.
В УЗ зауважили, що останніми тижнями через обмеження енергопостачання поїзди між Харковом та Полтавою курсували з резервними тепловозами, що призводило до затримок до 3 годин. В окремі дні прибуття відбувалося вже після початку комендантської години.
Для зручності пасажирів і більш вчасного прибуття графіки руху скориговано та запроваджено стикувальні маршрути.
В УЗ зазначили, що наразі тривають відновлювальні роботи, а також посилені безпекові заходи для відновлення повноцінного курсування поїздів "Інтерсіті".
"Планується, що курсування "Інтерсіті" до Харкова буде відновлено до кінця березня", - додали в компанії.
Інші маршрути "Укрзалізниці" з та до Харкова курсують без змін.
8 березня в потяг Київ-Суми під час курсування до Сум влучив безпілотник. У ньому перебували близько 200 пасажирів. Інформації про поранених наразі немає.
2 березня Росія вдарила дроном по пасажирському потягу "Укрзалізниці" під час руху. Одна людина загинула, ще кілька отримали поранення. Удар тоді стався по приміському поїзду "Укрзалізниці" в Дніпропетровській області.
22 лютого росіяни також вчергове вдарили по залізничній інфраструктурі в низці регіонів України. Тоді було пошкоджено два локомотиви. Ворог спрямував удари по залізниці у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.