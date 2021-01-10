Кулеба висловив співчуття родинам пасажирів літака / Ілюстрація REUTERS

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив співчуття родинам пасажирів літака рейсу SJ182, що розбився в Індонезії.

Про це міністр написав у Twitter.

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"Вражений трагічними повідомленнями про катастрофу авіарейсу Sriwijaya SJ182 в Індонезії. Я глибоко співчуваю сім'ям жертв. У цей складний час Україна стоїть поруч з народом і урядом Індонезії", - зазначив міністр.

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Автор: Інна Андаліцька