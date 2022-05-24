Щоб кермувати мопедом/скутером, категорії "В" або "А" - не підходять.

Стрімкий ріст цін на пальне змусив деяких людей пересісти на "малолітражний" транспорт, зокрема скутери й мопеди. Ті, хто не мають прав саме для такого виду транспорту, ризикують отримати великий штраф, якщо їх упіймають на порушенні.

Про це повідомляє "Дорожній адвокат".

Українське законодавство передбачає обов'язкове отримання для управління мопедом/скутером спеціальної категорії водіння "А1". Щоб кермувати мопедом/скутером, категорії "В" або "А" - не підходять.

Відповідальність за порушення (кермування транспортним засобом особою, яка не має на це право) передбачає великий грошовий штраф.

За перший випадок згідно з ч. 2 ст. 126 КУпАП передбачається штраф у розмірі 3 400 гривень; а за повторний протягом року сума виростає до 40 800 гривень, причому з позбавленням права керування транспортним засобом терміном від 5 до 7 років та з платним вилученням транспортного засобу або без такого (ч. 5 ст. 126 КУпАП).

"Часто сума штрафу за керування мопедом без водійського посвідчення в кілька разів перевищує вартість самого мопеда. Тому їзда на мопеді без наявності спеціальної категорії є надто дорогим задоволенням", - наголосили автори публікації.

Нагадаємо, що в Україні спростили процедуру отримання водійського посвідчення.

В МВС повідомляли, що у зв'язку з запровадженням воєнного стану в Україні термін дії водійського посвідчення та деяких інших документів автоматично продовжується. Також за використання відеореєстратора водіям загрожує серйозне покарання.