З 8 до 25 січня метрополітен працюватиме у звичайному режимі.

У Києві у період дії посилених карантинних обмежень на деяких станціях метро можуть запроваджувати обмеження на вхід пасажирів.

Про це повідомляється на сторінці КП «Київський метрополітен» у Facebook.

«З 8 до 25 січня метрополітен працюватиме у звичайному режимі. Деякі станції можуть обмежуватися на вхід для уникнення скупчень людей та дотримання карантиних заходів», - йдеться у повідомленні.

Посилення карантину в Україні: що відомо

9 грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення про введення посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня включно.

У цей період забороняється робота кафе, ресторанів, барів (крім доставки та замовлень із собою).

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Також забороняється приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім тих, що продають харчові продукти, ліки, засоби гігієни, побутову хімію, засоби зв’язку, друковані ЗМІ, ветпрепарати, корми, на торговельних площах, не менше як 60% яких призначено для торгівлі такими товарами.

Торговельна діяльність іншими групами товарів може відбуватися лише зі здійсненням адресної доставки замовлень.

Крім того, дозволяється торгівля пальним.

Також в зазначений період можна надавати фінансові послуги, дозволена діяльність операторів поштового зв’язку, а також медичної практики, ветеринарної практики, робота АЗС, СТО, перукарень та салонів краси за попереднім записом.

Забороняється робота кінотеатрів, фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів, театрів.

Заборонятиметься відвідування закладів освіти, торгівля непродовольчими товарами, проведення будь-яких розважальних, спортивних або культурних масових заходів.

Продовжить працювати громадський транспорт.

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Автор: Світлана Закелова