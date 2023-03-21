Новий міст має 4 смуги руху та зведений з урахуванням сучасних транспортних навантажень.

На Чернігівщині відновили міст через річку Замглай поблизу села Киселівка на дорозі Н-27 Чернігів - Мена - Сосниця - Грем'яч, який був зруйнований внаслідок воєнних дій.

Як повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, дорога забезпечує транспортне сполучення 14 громад на півночі Чернігівщини з обласним центром та іншими містами й селами України.

Зазначається, що тепер до мешканців цих громад зможуть безперешкодно дістатися вантажівки з гуманітарною допомогою, ремонтні бригади енергетиків чи рятувальники.

Відео дня

"Штучна споруда була зруйнована в лютому 2022 року внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Замість неї в квітні минулого року було облаштовано тимчасову переправу. У зв’язку з тим, що така переправа не могла впоратися з навантаженням автотрафіка, було вирішено повноцінно відбудувати міст", - йдеться в повідомленні.

Також зауважується, що новий міст має 4 смуги руху та зведений з урахуванням сучасних транспортних навантажень.

Крім того, в прес-службі нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення на Чернігівщині було зруйновано 27 штучних споруд. На 20 локаціях було облаштовано тимчасові об'їзди.

Відновлення інфраструктури в Україні: деталі

20 березня стало відомо, що дорожники відновлюють ремонт автошляху Т-14-04 Червоноград – Рава-Руська поблизу кордону з Польщею в рамках міжнародного проекту "Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні".

Нещодавно на Миколаївщині відкрили ще два відновлені мости, зруйновані російськими окупантами.

Вас також можуть зацікавити новини: