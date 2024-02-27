Причину його смерті мають встановити.

На кордоні зі Словаччиною помер 35-річний український водій, який стояв у черзі на перетин кордону. Про це повідомив віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників України Володимир Балін.

За його словами, деякі водії намагаються об'їхати черги на польському кордоні через Словаччину та Угорщину. "Ми отримали неофіційну поки що інформацію, що один з водіїв, який стояв на території Словаччини в черзі, сьогодні помер. Важко сказати, напряму це повʼязано з чергами чи ні, страйкарів поряд не було. Але він стояв за 100 кілометрів від кордону, скільки йому ще було їхати - невідомо", - додав Балін.

Він зазначив, що це не перша смерть в черзі, та обурився тим, що польські компетентні органи не скасовують страйки. В мережі опублікували відео, на якому українські перевізники сигналять на честь померлого колеги.

Смерті водіїв на кордоні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада біля заблокованого пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" помер український водій. Йому було 54 роки.

Того ж місяця стало відомо про смерть другого водія, який стояв у черзі на перетин кордону. Про третю подібну смерть повідомили у грудні - водія забрала карета швидкої медичної допомоги, однак його не змогли врятувати.

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