Відомо, що водія забрала швидка, він помер дорогою до лікарні.

У суботу, 16 грудня 2023 року, на кордоні України з Польщею помер український водій. Його машина стояла у черзі через страйк польських перевізників.

Про це повідомив у коментарі "Суспільному" віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін. За його словами, водія забрала швидка, проте дорогою до лікарні він помер.

"Поки мені невідомо, з якої він компанії", – додав Балін.

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Зазначимо, що це вже третій випадок смерті українського водія від початку блокади пунктів пропуску на кордоні з Польщею.

Смерть українських водіїв у черзі на польському кордоні

Як відомо, польські перевізники почали блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною 6 листопада. Там утворилися величезні черги, в яких застрягли сотні вантажівок.

У суботу, 11 листопада, помер український водій вантажівки, який планував перетнути пункт пропуску "Дорогуськ – Ягодин". Йому було 54 роки.

23 листопада повідомлялося, що на стоянці неподалік пункту пропуску "Корчова-Краківець" у Польщі помер ще один український водій. Відомо, що у померлого водія був автомобіль на харківських номерах.

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