За словами експерта, ситуація з наявністю пального по країні неоднорідна.

Після скасування держрегулювання цін на паливо ситуація на українських АЗС почала змінюватися.

Про це, як повідомляє НВ, заявив директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн.

За словами експерта, ситуація з наявністю пального по країні неоднорідна.

"Очевидне поліпшення в столиці: до OKKO і WOG активно підключилася мережа KLO, є ознаки життя на AMIC. Газ і дизель вже зустрічаються без черг, бензин потрібно пошукати, а потім постояти. Але за бензином по 69 грн / л черг немає (стеля досягнута?)", — зазначив експерт.

Куюн також додав, що порівняно непогана ситуація з наявністю палива на Заході. Найгірше - на Сході та частково - на півдні.

Ситуація на АЗС:

За травень автогаз на АЗС подорожчав майже на 10 гривень за літр.

В Україні в останній тиждень квітня розпочався дефіцит палива на АЗС.

29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизельне паливо на 40-43%.

17 травня уряд призупинив цінове регулювання на ринку палива. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне паливо будуть не вище 58 грн за літр, а на бензин – не вище 52 грн за літр.

Держпродспоживслужба почала перевірки АЗС через завищені ціни на паливо.

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