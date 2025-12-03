Ryanair розширює присутність в аеропорту Гданська, а Wizz Air – у "Варшаві-Модлін".

Аеропорти сусідньої з Україною Польщі, звідки українцям зараз зручно літати за кордон, отримали нові рейси від найбільших європейських лоукостерів Ryanair та Wizz Air.

Ryanair розширює присутність у Гданську

Як повідомляється на сайті ірландського лоукостера, влітку 2026 року Ryanair розмістить шостий літак у польському Гданську, що забезпечить йому +300 тисяч додаткових місць (зростання на 16%), додаткові рейси за 17 наявними популярними маршрутами (зокрема, до іспанських Аліканте, Барселони і Малаги) та п'ятьма новими маршрутами:

Рим (Італія);

Дубровник (Хорватія);

Тирана (Албанія);

Палермо (Італія);

Бухарест (Румунія).

Таким чином, рекордний розклад Ryanair у Гданську на літо 2026 року забезпечить 2,3 мільйона місць на 43 маршрутах.

Відео дня

Нова база Wizz Air в аеропорту Варшава-Модлін

Як повідомляється на сайті угорського лоукостера, з 1 грудня 2025 року Wizz Air офіційно відкрив свою нову операційну базу в "Варшава-Модлін" – другому аеропорту польської столиці. Тепер перевізник базує там два літаки Airbus A321neo і виконує 11 нових прямих маршрутів до великих міст Європи:

Бергамо (Італія);

Афіни (Греція);

Барселона (Іспанія);

Берген (Норвегія);

Мальта;

Софія (Болгарія);

Бріндізі (Італія);

Альгеро (Італія);

Пафос (Кіпр);

Палермо (Італія);

Кишинів (Молдова).

Після відкриття операційної бази в аеропорту "Варшава-Модлін" Wizz Air пропонує туристам понад 200 маршрутів з Польщі. Лише з Модліна авіакомпанія планує перевозити понад 500 пасажирів на рік.

Інші нові рейси, зручні для українців

Як повідомляв УНІАН, раніше Ryanair оголосив про запуск одразу 10 нових маршрутів зі ще однієї країни-сусідки України – Словаччини.

Також ірландський лоукостер вирішив запустити шість нових маршрутів із польського Вроцлава.

Своєю чергою Wizz Air повідомив про запуск нових маршрутів із польських міст Гданськ, Катовіце та Люблін.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей та дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.