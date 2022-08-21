Співробітники Felixstowe, на східному узбережжі Англії, влаштували страйк через суперечку про заробітну плату.

21 серпня понад 1900 співробітників найбільшого контейнерного порту Великобританії Felixstowe почали восьмиденну страйк.

Про це пише Reuters.

Співробітники Felixstowe, на східному узбережжі Англії, влаштували страйк через суперечку про заробітну плату, ставши останніми робітниками, які страйкують у Великобританії, оскільки профспілки вимагають підвищення заробітної плати для членів, які зіткнулися з кризою вартості життя.

"Страйк спричинить величезні збої та спричинить масові потрясіння у всьому ланцюжку постачання Великобританії, але ця суперечка повністю спричинена власною ініціативою компанії", - сказав Боббі Мортон, Національний представник профспілки Unite на доках.

Ситуація в порту:

Оператор Felixstowe Hutchison Ports заявив, що вважає свою пропозицію про підвищення заробітної плати на 7% і одноразову виплату в розмірі 500 фунтів стерлінгів (604 долари США) справедливою.

Профспілка Unite, що представляє переважно докерів, говорить, що ця пропозиція значно нижче поточного рівня інфляції.

Станом на кінець серпня інфляція споживчих цін у Британії досягла 10,1% у липні, що є найвищим показником з лютого 1982 року.

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