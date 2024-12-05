Серед бензинових автомобілів найбільш популярною виявилась Škoda Octavia.

У листопаді машини з традиційними двигунами охопили понад 64% ринку нових легкових авто. Відповідні дані наводить спеціалізований портал УкрАвтопром.

Зазначимо, що рік тому цей показник становив майже 66%. Як і передбачалось, найпопулярнішими на ринку залишаються бензинові авто – вони охопили 35,5% продажів нових автомобілів (у листопаді 2023-го цей показник складав 45,2%).

На другому місці опинились дизельні авто – вони охопили 28,9% ринку. Це суттєво більше за минулорічний показник (20,5% ринку).

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Частка гібридних авто також зросла – з 18,5% до 22,5%. Четверте місце зайняли електромобілі (12,8%), а на машини з ГБО припало менше одного відсотка проданих нових авто.

Лідерами серед різних сегментів опинились:

бензинові автомобілі – Škoda Octavia;

дизельні – Renault Duster;

гібридні – Toyota RAV4;

електричні – Honda M-NV;

авто з ГБО – Hyundai Tucson.

Автомобільний ринок – що кажуть фахівці

Нагадаємо, нещодавно експерти назвали 7 кросоверів та позашляховиків, які краще не купувати у 2025 році. Серед них опинились і доволі популярні в Україні моделі, зокрема, Hyundai Tucson. Серед інших були названі Volkswagen Taos, Ford Explorer та Jeep Wrangler.

Найбільше нарікань у спеціалістів викликає надійність цих автомобілів. Також вони звертають увагу на загальну високу ціну обслуговування (особливо це стосується Land Rover Discovery).

Тим, хто бажає придбати дійсно гарний кросовер абр позашляховик, варто звернути увагу на список з 10 моделей, який було представлено раніше. У ньому, зокрема, опинились Citroën C5 Aircross, Dacia Duster та Kia EV9.

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