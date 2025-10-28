Недофлагман авіації РФ: ще один '‎імпортозаміщений'‎ МС-21 здійснив перший політ (фото)

Вузькофюзеляжний пасажирський літак МС-21 називають "‎флагманом"‎ російської цивільної авіації, але насправді до нього ціла купа питань.

Другий імпортозаміщений літак МС-21 вперше піднявся в повітря. Про це повідомляє російська Об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК).

Літак перебував у повітрі близько години, досягнувши швидкості до 500 км/год і висоти до 3500 м. Як повідомляється, всі російські компоненти відпрацювали штатно.

Інженери протестували роботу нових систем. Серед іншого перевірили двигуни ПД-14 виробництва російської Об'єднаної двигунобудівної корпорації (ОДК).

Відомо, що в рамках "імпортозаміщення" на літаку замінили вузли управління в кабіні, приводи системи управління, комплекс бортового радіоелектронного обладнання, систему гальмування коліс, паливну систему, маршові і допоміжні силові установки та багато іншого.

Паралельно з сертифікацією ведеться збірка серійних бортів на Іркутському авіаційному заводі. Поставки літака авіакомпаніям планують розпочати після закінчення сертифікаційних випробувань і схвалення їх результатів з боку "Росавіації" (Федеральне агентство повітряного транспорту).

Російський літак МС-21 – що з ним не так

Вузькофюзеляжний пасажирський літак МС-21 називають "‎флагманом"‎ російської цивільної авіації, але насправді до нього ціла купа питань.

У 2009-му серійне виробництво літака планували розпочати в 2016 році, проте його неодноразово відкладали. Свій перший політ машина здійснила лише у травні 2017 року.

МС-21 претендує на ту ж комерційну нішу, що й західні Boeing 737 MAX та Airbus A320neo, але навряд чи він має хоча б гіпотетичні шанси скласти їм конкуренцію.

Одна з головних проблем МС-21 - ціна, яка останнім часом злетіла до небес. Так, на сьогодні МС-21 коштує близько 100 мільйонів доларів, хоча ще влітку 2023 року його вартість оцінювалась у 50–54 мільйони доларів (навіть при старій ціні лайнер вважали невиправдано дорогим).

Також є сумніви у здатності РФ масово виготовляти нові пасажирські літаки. Раніше УНІАН повідомив, що Росія побудувала у 15 разів менше авіалайнерів, ніж планувала.

