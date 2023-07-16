Також обмеження поширюються на проїзд вантажівок по дорогах столиці.

Сьогодні, з 15-ї години, на території Києва введено тепловий режим. Про це йдеться у повідомленні Патрульної поліції.

"Тимчасові обмеження дорожнього руху поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь понад 7 тонн та стосуються як в'їзду в Київ, так і пересування містом", - пояснили у поліції.

Там попередили, що час дії обмеження може змінюватись відповідно до температурного режиму. "Головна мета цих заходів - збереження дорожнього покриття, яке руйнується у наслідок інтенсивного руху великовагового транспорту у спекотну погоду", - підкреслили патрульні.

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Спека у Києві

Найближчими днями на Київщині і в столиці переважатиме погода без опадів, температура помітно підвищиться.

За даними синоптиків, аж у вівторок, 18 липня, у столиці очікується полегшення у вигляді дощу і гроз.

За прогнозами синоптиків, цими вихідними у столиці температура зростатиме з 22°-26° у суботу до 27°-32° у неділю та на початку наступного тижня.

Загалом по Україні спостерігається дуже спекотна погода, яка продовжуватиметься до середини наступного тижня. Так, 17 липня в Україні, крім сходу, температура підійматиметься до 28-34°.

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