'Проривна' технологія Nvidia DLSS 5 знижує частоту кадрів на 75%: перші тести

Зниження графічних налаштувань не рятує ситуацію, оскільки DLSS 5 обробляє вже готовий скомпонований кадр.

Блогери Hardware Unboxed опублікували перший повноцінний тест технології DLSS 5 від NVIDIA. На відміну від попередніх версій, п'яте покоління DLSS зосереджене не на підвищенні FPS методом "домальовування" кадрів, а на поліпшенні зображення в іграх за допомогою ШІ.

З’ясувалося, що активація функції призводить до катастрофічного падіння частоти кадрів незалежно від моделі відеокарти. Наприклад, на RTX 5090, роздрібна вартість якої сягає тисячі доларів, у роздільній здатності 4K на максимальних налаштуваннях середня частота кадрів падає з нативних 192 FPS до 76 FPS.

Відеокарти класом нижче постраждали ще сильніше: GeForce RTX 5080 втрачає близько 71% продуктивності, опускаючись до 53 FPS, RTX 5070 Ti показує 44 FPS, а моделі початкового рівня на кшталт RTX 5050 провалюються до 7–15 FPS. Поки що DLSS 5 доступна лише для однієї гри – NBA 2K27, тому тести проводилися тільки в ній.

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За словами техноблогерів, головна проблема нової технології – не налаштування графіки, а високий фіксований час обчислення самого нейромережевого етапу. Технологія обробляє вже кінцевий кадр, тому зниження якості графіки або увімкнення апскейлу зображення майже не допомагає збільшити FPS. Навіть на RTX 5090 зниження налаштувань графіки з "Ультра" до "Низьких" додає лише 9 FPS.

Затримка обробки безпосередньо залежить від роздільної здатності та потужності тензорних ядер. Один кадр у 4K займає у RTX 5090 близько 7,9 мс, тоді як RTX 5060 Ti потрібно вже 31 мс, що фізично унеможливлює досягнення 60 кадрів на середніх GPU з увімкненою технологією.

Поки що незрозуміло, наскільки помітним буде візуальне поліпшення DLSS 5 і чи виправдає воно таку втрату продуктивності. Проте перші тести вже показали, що нова технологія вимагає значно більше ресурсів, ніж попередні версії DLSS.

Поки що DLSS 5 підтримується лише на відеокартах Nvidia RTX 5000-ї серії, пізніше, за обіцянкою компанії, технологія з’явиться на відеокартах RTX 40xx.

Як УНІАН уже писав, Nvidia не планує випускати наступне покоління ігрових відеокарт щонайменше до 2028 року. Натомість компанія повернула у продаж RTX 3060, випущену 5 років тому.

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