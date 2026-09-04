Посланці Трампа відправляться у Москву і Київ на вихідних: Axios розкрив деталі

Спочатку Віткофф і Кушнер зустрінутьсся з Путіним в Кремлі, а потім з Зеленським у Києві.

Спеціальні представники президента США Дональда Трапма, Стів Віткофф і Джаред Кушнер, на цих вихідних відвідають Москву і Київ для переговорів з приводу припинення війни.

Про це повідомляє видання Axios з посиланням на американських посадовців. Зокрема, Віткофф і Кушнер розпочнуть поїздку у п’ятницю, а в суботу, 5 вересня, проведуть переговори з російським диктатором Володимиром Путіним в Кремлі.

Після цього посланці Трампа у неділю, 6 вересня, зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським в Києві.

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Як зазначило видання, це буде перший візит Віткоффа і Кушнера до Києва з того моменту, як Трамп вступив на другий президентський термін.

Примітно, що вчора Віткофф і Кушнер зустрілися з Трампом у Білому домі для обговорення візиту до Москви і Києва.

Візити представників Трампа до Києва

Як повідомлялось, хоч українські та американські посадовці впродовж місяців обговорюють візит посланців до Києва, але завжди в останній момет з різних причин він скасовується.

3 вересня президент Володимир Зеленський повідомив про погодження попередніх дат візиту представників Трампа до Києва. Він висловив готовність до змістовної зустрічі.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Андрій Сибіга висловив переконання, що без участі американської сторони нереалістично закінчити російську війну проти України. У зв’язку з цим, Сибіга очікує на нову динаміку у мирних зусиллях з припинення російської війни проти України.

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