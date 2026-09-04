Європа будує 'залізничне метро': кілька великих міст з'єднають швидкісні потяги

Спочатку запрацюють чотири рейси на вже наявних лініях Мілан-Мюнхен та Рим-Мюнхен.

На європейських залізницях розпочалися тестові рейси нових високошвидкісних потягів, які з'єднають Італію, Німеччину та Австрію, пише Independent.

Італійська державна залізнична група Ferrovie dello Stato (FS) розпочала випробування на маршруті Берлін-Мюнхен та Зальцбург-Відень у партнерстві з німецькою Deutsche Bahn та австрійською ÖBB.

Сполучення між Німеччиною та Австрією обслуговуватимуть швидкісні потяги Frecciarossa 1000 компанії Trenitalia, розроблені для руху на залізничних мережах усього континенту.

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Запуск комерційних поїздів заплановано до літа 2027 року. Спочатку запрацюють чотири рейси на вже наявних лініях Мілан-Мюнхен та Рим-Мюнхен.

Подорож між Міланом та Мюнхеном триватиме близько шести з половиною годин, із зупинками у Брешії, Вероні, Роверето, Тренто, Больцано та Інсбруку.

Дорога між Римом та Мюнхеном орієнтовно займе вісім з половиною годин, із зупинками у Флоренції, Болоньї, Вероні, Роверето, Тренто, Больцано та Інсбруку.

З грудня 2028 року планують запустити ще десять сполучень, які з'єднають маршрути через Мілан, Рим та Мюнхен з Неаполем і Берліном. Новий сервіс також задовольнить попит на інші європейські напрямки, зокрема Франкфурт та Краків.

"Ми рухаємося до створення європейського швидкісного метро, яке дасть пасажирам сервіс, здатний об'єднати регіони, людей та економіки", - зазначив генеральний директор FS Group Джанп'єро Стрішульйо.

Залізниця в Європі - останні новини

У серпні повідомлялося, що компанія британського мільярдера Річарда Бренсона Virgin Trains отримала доступ до колій для нових маршрутів між Лондоном та Парижем, Брюсселем та Амстердамом у 2030 році. Таким чином за кілька років вона зможе конкурувати з монополістом Eurostar на ринку залізничних перевезень між Великою Британією та материковою Європою.

Раніше стало відомо, що нове пряме залізничне сполучення з Праги до Копенгагена через Берлін і Гамбург повернули зручний спосіб подорожувати між одними з найпопулярніших міст Європи без використання літаків.

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