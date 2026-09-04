Ціни на продукти в світі підскочили до найвищого рівня з 2022 року

Україна стала одним з ключових факторів.

У серпні світові ціни на продовольство піднялися до найвищого рівня з кінця 2022 року. Цьому посприяла ескалація геополітичної напруженості та екстремальні погодні умови, йдеться в доповіді Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO).

Занепокоєння в серпні щодо поставок із ключових регіонів-виробників посилилися. Відповідно, ціни зросли на 1,9% порівняно з липнем, насамперед за рахунок зернових, цукру та молочних продуктів. У серпні цукор здорожчав на 11,9%, а пшениця – на 2,6%. Вартість пшениці загалом вже на 15% перевищує рівень минулого року.

Світові продовольчі ринки зосереджені на проблемах із постачанням та погодними викликами, що посилює тиск на фермерів, які й без того вже страждають від зростання витрат на виробництво, зазначає FAO.

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З середини липня загострилися бойові дії в акваторії Чорного моря і фермери в Україні стикаються з труднощами при експорті зерна. Водночас надії на укладення мирної угоди між США та Іраном також тануть.

Низькі врожаї в Європі, спричинені низкою хвиль спеки, можуть призвести до того, що континент стане більш залежним від імпорту, що, ймовірно, посилить конкуренцію за постачання. Загроза надзвичайно потужного явища Ель-Ніньо означає, що погодні ризики навряд чи зникнуть найближчим часом, через що світові продовольчі ринки залишатимуться вразливими до чергового інфляційного шоку.

FAO також знизила свій прогноз світового виробництва зерна на 2026 рік до 2,98 млрд тонн - найбільший річний спад з 2018 року.

Індекс Bloomberg Agriculture Spot Index, який відстежує 10 основних продуктів, у серпні зріс більш ніж на 13%, що стало найстрімкішим зростанням з липня 2012 року. Ф'ючерси на пшеницю та кукурудзу піднялися до багаторічних максимумів.

Ціни продуктів в Україні – головні прогнози

За оцінками Міністерства аграрної політики, через перебудову логістики торговельними мережами продукти по всій Україні можуть потенційно здорожчати в межах 2,5%. Проте профільний міністр Тарас Висоцький не виключає, що інші фактори також можуть впливати на ціни.

Водночас заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук повідомив, що м'ясна група восени здорожчає в межах 10%, крупи – в межах 15%. Він зазначив, що в першу чергу піднімуться в ціні молочка та заморожені продукти.

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