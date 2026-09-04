'Шахед' на будівлю СБУ наводив російський агент у Києві: Флеш розкрив деталі

Атака "Шахеда" на будівлю СБУ - це спеціально спланована операція росіян, вважає Бескрестнов.

Імовірно, наведення "Шахеда" для удару по будівлі Служби безпеки України (СБУ) у Києві здійснювалося неподалік від неї російським агентом.

Таке припущення висловив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов у соцмережі.

Як вважає Флеш, атака "Шахеда" на будівлю СБУ - це спеціально спланована операція росіян.

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""Шахед" керувався та наводився онлайн через радіоретранслятор МЕШ з доступом в Інтернет, який російський агент увімкнув десь неподалік (до 5 км) на короткий період під час атаки", - зазначив Бескрестнов.

За його словами, такий ретранслятор має розмір, що дорівнює половині шкільного рюкзака.

"Інших "Шахедів" у цей час у повітрі не було, тому управління за ланцюжком з РФ не можливе", - заявив він.

Удар дрона по будівлі СБУ

Як повідомляв УНІАН, російський дрон вдарив у будівлю СБУ у центрі Києва на вулиці Володимирській. Влучання сталося у кабінет тимчасового виконувача обов’язків керівника СБУ Олександра Поклада. Самого Поклада на той момент у кабінеті не було.

Коментуючи атаку, президент Володимир Зеленський доручив керівнику СБУ адекватно і дзеркально відповісти на цей російський удар.

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