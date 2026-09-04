'Шахед' на будівлю СБУ наводив російський агент у Києві: Флеш розкрив деталі

Імовірно, наведення "Шахеда" для удару по будівлі Служби безпеки України (СБУ) у Києві здійснювалося неподалік від неї російським агентом.
Таке припущення висловив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов у соцмережі.
Як вважає Флеш, атака "Шахеда" на будівлю СБУ - це спеціально спланована операція росіян.
""Шахед" керувався та наводився онлайн через радіоретранслятор МЕШ з доступом в Інтернет, який російський агент увімкнув десь неподалік (до 5 км) на короткий період під час атаки", - зазначив Бескрестнов.
За його словами, такий ретранслятор має розмір, що дорівнює половині шкільного рюкзака.
"Інших "Шахедів" у цей час у повітрі не було, тому управління за ланцюжком з РФ не можливе", - заявив він.
Удар дрона по будівлі СБУ
Як повідомляв УНІАН, російський дрон вдарив у будівлю СБУ у центрі Києва на вулиці Володимирській. Влучання сталося у кабінет тимчасового виконувача обов’язків керівника СБУ Олександра Поклада. Самого Поклада на той момент у кабінеті не було.
Коментуючи атаку, президент Володимир Зеленський доручив керівнику СБУ адекватно і дзеркально відповісти на цей російський удар.