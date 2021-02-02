Селектор вибору режимів руху взяли від Nissan Leaf, кермо, частину передньої панелі та ручки дверей - від Geely; дзеркала та крісла - від Lada, а світлотехніку - від Hella.

Білорусь вже кілька років займається розробкою власних електромобілів, але тільки зараз нарешті продемонструвала один з подібних зразків під назвою Academiс electro.

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Про це повідомляє портал ITC.ua.

"Електромобіль у формфакторі мікро-пікап (3720x1690x1600 мм) був розроблений Об'єднаним інститутом машинобудування національної академії наук Білорусі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що макетний зразок Academiс electro побудований за каркасно-панельною технологією - в його основі лежить просторовий каркас, зварений з металевих профілів. Кузовні панелі відформовані з пластику, кокон кабіни теж зроблений з пластику, але для посилення конструкції його вклеїли в каркас.

"Вантажний відсік має об'єм близько 650 літрів, задній борт не відкидається, а відкривається справа наліво. Внутрішня поверхня кузова покрита спеціальною зносостійкою фарбою. Вантажність пікапа становить близько 350 кг, при цьому передбачена можливість установки причіпного пристрою", - підкреслює видання.

Технічні характеристики серійного електромобіля будуть залежати від побажань замовника. На першому зразку Academiс electro встановлено електродвигун номінальною потужністю 58/80 кВт.

Розрахункова максимальна швидкість-до 110 км/год, але в дослідному зразку її обмежили до 50 км/ч. Батарея на 20 кВт-год дозволяє проїхати від одного заряду до 150 км. Доступ до батареї здійснюється через люк в підлозі вантажного відсіку. Заряджається Academic від трифазної розетки приблизно за 2 години, але в перспективі він буде здатний підключатися і через роз'єм CHAdeMO для швидкої зарядки.

Проектували Academiс electro з розрахунком на сертифікацію для доріг загального користування, тому при виготовленні широко застосовувалися компоненти від серійних автомобілів. Наприклад, селектор вибору режимів руху взяли від Nissan Leaf, кермо, частину передньої панелі та ручки дверей - від Geely; дзеркала та крісла - від Lada, а світлотехніку - від Hella.

При зацікавленості замовників творці Academiс electro готові запустити дрібносерійне виробництво, але навіть орієнтовна вартість наразі не озвучується.

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Автор: УНІАН