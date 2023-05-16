У результаті ворожих обстрілів Російської Федерації 13 травня у Хмельницькій області було змінено курсування поїздів.

АТ "Укрзалізниця" отримало дозвіл на відновлення руху ділянкою колії на Хмельниччині, яку було закрито для пасажирських поїздів після ворожого обстрілу 13 травня.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" в Telegram, зазначивши при цьому, що всі наступні рейси поїдуть своїми традиційними маршрутами, у тому числі через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль.

"Насамперед просимо вибачення в усіх пасажирів, чиї плани вимушено змінились. Ми усвідомлюємо, що пересадкові маршрути забирають більше часу, нервів та зусиль, тож намагалися знайти максимально зручні рішення. Ваш зворотний зв'язок зараз важливий для аналізу нашої роботи — на вокзалах, у вагонах, інформування в цілому", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Для підстраховки рейсів, які вже в дорозі за зміненим маршрутом, до кінця доби додаткові електропоїзди "Укрзалізниці" для "резервних" пересадок продовжать курсувати за розкладом.

Обстріли на Хмельниччині та "Укрзалізниця"

13 травня 2023 року в результаті ворожих обстрілів у Хмельницькій області було змінено курсування поїздів. "Укрзалізниця" запустила додаткові поїзди-шатли та автобуси для перевезення громадян.

Повернення невикористаних квитків зі 100% компенсацією можливе в будь-якій українській касі. Всі шатли є безкоштовними, як і посадка до альтернативних поїздів того ж напрямку, що вказаний у вашому квитку, в разі запізнення або неможливості прибути на свій рейс.

Станом на 14 травня 2023 року через обстріли "Укрзалізниця" змінила маршрути прямування.13 поїздів запізнюваться. Для доставки пасажирів з/до ділянки Вінниця - Хмельницький - Тернопіль організували шатловий рух електропоїздами Хмельницький - Вінниця - Козятин1, а також Чорне Озеро - Тернопіль - Красне. Автобусні шатли від Хмельницького центрального вокзалу до станції Чорне Озеро курсували всю ніч.

Вас також можуть зацікавити новини: