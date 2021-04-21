У більшості українських поїздів наразі немає охорони, адже забезпечити це не може жодна країна світу.
Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, пише "Громадське".
За словами Криклія, наразі у багатьох нічних потягах, які курсують на великі відстані зокрема схід України, є внутрішня охорона.
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"Це взагалі ненормальна ситуація, коли ми маємо думати, щоб був охоронець у вагоні...Це проблема і специфіка, яка існує у нас. Для цього у нас є кнопки виклику поліції, зв'язок мобільний. Просто має надалі судова система притягати, щоб була відповідальність кримінальна", - каже Криклій.
Інциденти в потягах України:
- 6 квітня співробітники "Укрзалізниці" спільно з Національною поліцією роззброїли двох пасажирів поїзда № 126 "Костянтинівка-Київ" – військовослужбовців, які відкрили стрілянину у вагоні. Зловмисників згодом заарештували.
- До цього в швидкісному поїзді "Інтерсіті" сполученням Київ - Львів пасажири відзначилися надзвичайною "акуратністю", залишивши після себе купу недоїдків, калюжі кави, рваний папір, обгортки, стаканчики та пакети зі сміттям як на кріслах, так і на підлозі.
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