Судячи з усього, пасажири вирішили добряче підкріпитися в дорозі, але чомусь прибрати після себе не вважали за потрібне.

У швидкісному поїзді "Інтерсіті" сполученням Київ - Львів пасажири відзначилися надзвичайною "акуратністю", залишивши після себе купу недоїдків, калюжі кави, рваний папір, обгортки, стаканчики та пакети зі сміттям як на кріслах, так і на підлозі.

Фото "свинарника" опубліковано на Facebook-сторінці "dpt.kiev.ua".

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На кадрах видно, що громадяни у вагоні поїзда, який відомий як своїм комфортом, так і чималими цінами на квитки, влаштували справжній свинарник.

Судячи з усього, пасажири вирішили добряче підкріпитися в дорозі, але чомусь прибрати після себе не вважали за потрібне. При цьому їх не бентежило, що у вагоні з ними поруч знаходилися й інші люди - попутники.

Залишається не зрозумілим, як відреагував провідник на подібну ситуацію, і чому гори сміття ніхто не прибрав. Також не уточнюється, коли саме стався випадок.

У мережі бурхливо відреагували на такий інцидент в недешевому поїзді. У коментарях до публікації нечистоплотних пасажирів називають "бидлом", і зауважують, що з'ясувати їх особистість не проблема, адже всі місця продаються на конкретне прізвище:

"Знайти та покарати!", "У житті всяке буває. Кожен може так... повеселиться, перебрати, "перестаратися", і, чого приховувати, іноді хоче. Просто за таке стюардам і прибиральникам й іншому персоналу потрібно залишити щедрі чайові. Ну і, безумовно, не турбувати попутників. А підхід "заплатив за квиток і роблю, що хочу" - це бидланство, свинство та інші епітети, зазначені в коментарях.

"Хрюші!"

"У чому проблема? У вагоні є камери, квитки іменні, заблокувати цих товаришів і не продавати більше квитки на УЗ, як роблять у нормальних країнах, наприклад, на стадіонах не продають квитки футбольним хуліганам"...

"Це просто дно!"

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Автор: Вікторія Гордієнко