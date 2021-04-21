Прем'єр-міністр Шмигаль зазначив, що українці завдяки цьому отримають ширший доступ до швидких і безпечних подорожей всередині країни.

Кабінет міністрів планує ініціювати запуск механізму здешевлення квитків на внутрішні авіаперевезення шляхом запровадження нульової ставки податку на додану вартість (ПДВ) на такі перевезення українськими компаніями.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

"Уряд планує ініціювати механізм здешевлення квитків на внутрішні авіаперевезення. Під час наради з Мінінфраструктури, Мінекономіки і Мінфіном доручив розробити зміни до закону в частині запровадження нульової ставки ПДВ на внутрішні рейси для українських авіаперевізників", - написав він.

За словами Шмигаля, це приведе до зменшення витрат і, як наслідок, до здешевлення авіаквитків на внутрішні рейси.

Прем'єр зазначив, що українці завдяки цьому отримають ширший доступ до швидких і безпечних подорожей всередині країни.

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Скасування ПДВ на внутрішні авіаперевезення

У березні міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що скасування ПДВ на внутрішні авіаперевезення може здешевити квитки, зробивши їх вартість порівнянною із залізничними перевезеннями певних категорій.

У лютому заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що стратегія створення державної авіакомпанії включає формування команди топ-менеджерів, розробку авіамаршрутів, формування парку літаків на основі лізингу, а також скасування ПДВ на внутрішні перевезення.

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Автор: Павло Степанець