Кабінет міністрів планує ініціювати запуск механізму здешевлення квитків на внутрішні авіаперевезення шляхом запровадження нульової ставки податку на додану вартість (ПДВ) на такі перевезення українськими компаніями.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.
"Уряд планує ініціювати механізм здешевлення квитків на внутрішні авіаперевезення. Під час наради з Мінінфраструктури, Мінекономіки і Мінфіном доручив розробити зміни до закону в частині запровадження нульової ставки ПДВ на внутрішні рейси для українських авіаперевізників", - написав він.
За словами Шмигаля, це приведе до зменшення витрат і, як наслідок, до здешевлення авіаквитків на внутрішні рейси.
Прем'єр зазначив, що українці завдяки цьому отримають ширший доступ до швидких і безпечних подорожей всередині країни.
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Скасування ПДВ на внутрішні авіаперевезення
- У березні міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що скасування ПДВ на внутрішні авіаперевезення може здешевити квитки, зробивши їх вартість порівнянною із залізничними перевезеннями певних категорій.
- У лютому заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що стратегія створення державної авіакомпанії включає формування команди топ-менеджерів, розробку авіамаршрутів, формування парку літаків на основі лізингу, а також скасування ПДВ на внутрішні перевезення.
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